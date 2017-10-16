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Росія вирішила ввести війська до Криму ще до отримання листа від Януковича, – російський депутат

12:14, сьогодні 1311 Читать новость на русском
Росія вирішила ввести війська до Криму ще до отримання листа від Януковича, – російський депутат

За словами тодішнього постійного представника Росії при ООН Віталія Чуркіна, президент-втікач Віктор Янукович сам звернувся з листом до російської влади з проханням ввести війська на територію України. Однак цей лист датований 1 березням 2014 року, в той час як збирати Раду Федерації на позачергове зібрання розпочали ще 28 лютого.

Це випливає зі слів допиту екс-депутата Держдуми Російської Федерації Іллі Пономарьова, який вважається одним з ключових свідків Генпрокуратури у справі про держзраду Віктора Януковича. Копію допиту опублікував "Главком".

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"Наскільки я розумію з точки зору хронології, рішення про скликання Ради Федерації було прийнято раніше, ніж прийшло вказане звернення Януковича В.Ф. Від моїх знайомих сенаторів, від кого саме на сьогоднішній момент вже не пам'ятаю, мені відомо, що членів Ради Федерації обдзвонювали та розсилали запрошення на зазначене позачергове засідання Ради Федерації ще 28.02.2014 р", – вказано у протоколі.

З протоколом допиту можна ознайомитися за посиланням.

Варто зазначити, що в частині свідчень Пономарьов суперечить своїм попереднім заявам. Слідчим ГПУ він заявив, що про існування лист дізнався зі ЗМІ, які показали трансляцію із засідання Радбезу ООН, де його і представив Віталій Чуркін. Однак перед тим він заявляв, що "цей лист було показано публічно на засіданні Ради Федерації. Відповідно, ми, як парламентарі, про це знали і давали свідчення, що цей лист був, що він зачитувався".

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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