Росія висилає з країни дипломатів Молдови

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Російська влада вирішила видворити з країни п’ятьох молдавських дипломатів. Таке рішення було прийнято як відповідь на те, що 29 травня у Молдові п'ятьох співробітників посольства Російської Федерації оголосили persona non grata.
До такого кроку уряд Молдови вдалася після звернення спецслужб своєї країни. Одним із тих, кого вигнали з країни, виявився помічник військового аташе посольства Росії в Молдові Олександр Грудін, який, зокрема, є фігурантом справи про шпигунство та держраду.
Про те, кого саме в Росії оголосили persona non grata, не повідомляється.
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Разом з тим, в МЗС Росії сподіваються, що "в Кишиневі усвідомлюють контрпродуктивність своїх недружніх дій щодо Російської Федерації і деструктивний характер початого молдавською стороною кроку".
На це сподівається і президент Молдови Ігор Додон, який рішення уряду вислати з країни п’ятьох російських дипломатів назвав обурливим.
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