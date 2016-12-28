Росія вивозить тіла своїх загиблих солдат з АТО "гумконвоями"

Збройні сили Росії використовують вантажівки "гуманітарних конвоїв" для вивезення з окупованих територій тіл загиблих російських військових.

Про це пише Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

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У відомстві зазначили, що 22 транспортні засоби 59 "гуманітарного конвою" були залучені для вивозу з міських моргів Горлівки та Макіївки на територію Росії близько 40 тіл вбитих військовослужбовців Росії.