Росія визначилася, хто представить її на Євробаченні-2017

Росію на Євробаченні-2017 в Києві представлятиме співачка Юлія Самойлова з піснею Flame Is Burning.

Про це за підсумками відбору повідомив російський "Перший канал".

"Юля – самобутня співачка, чарівна дівчина і досвідчена конкурсантка. Музична кар'єра вимагає величезного емоційного і фізичного напруження, яке мало кому під силу. Захоплений тим, яких успіхів Юля досягає на цьому шляху", – сказав глава російської делегації на конкурсі Юрій Аксюта.

Зазначається, що Самойлова самотужки пише музику і слова до своїх пісень. Вона з дитинства пересувається на інвалідному візку і має 1-шу групу інвалідності.

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Додамо, що Росія виступить у 2-му півфіналі конкурсу 11 травня.