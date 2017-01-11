Росія включила до своїх політтехнологій судову гілку влади, – експерт

У Кремлі до пропагандистських дій відтепер залучають і третю гілку влади – якщо раніше окремі судові рішення по українцях. яких силоміць утримують на території Росії хоча б якось стосувались цієї країни, то визнання одним із московських судів Революції Гідності в Україні "переворотом" у жодні ворота не лізе.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Тарас Чорновіл.

Це продовження пропагандистської акції, яка розпочалася з фейкового рішення московського суду. Тільки тепер у ці технології додали ще й судові рішення,

– зауважив експерт.

За словами Чорновола, рішення російських судів можна умовно розбити на чотири категорії. Перші – ті, що стосуються звичайних злочинців. Другі – внутрішні репресивні рішення, спрямовані на переслідування опозиції. Третя категорія – неправомочні рішення, але в межах російської юрисдикції – наприклад, як це було із засудженням українських громадян Миколи Карпюка і Станіслава Клиха.

Нещодавно з’явився четвертий різновид справ – суто політтехнологічний. Кремлівський політтехнолог пропонує антиукраїнський проект, в якому передбачена участь судової гілки влади. Місцеві суди отримують вказівки виконувати політтехнологічні функції,

– переконаний експерт.

Уявіть, говорить політичний експерт, що в Україні хтось приніс до радника президента проект рішення суду про визнання незаконним третій термін Путіна. І один з районних судів України виніс відповідне рішення. Реально це уявити не можна. Але в Росії – своя реальність.

Нагадаємо, Микола Азаров заявив, що може сформувати український "уряд у вигнанні" після рішення районного суду Москви, який у грудні 2016 року "визнав" протести на Майдані "переворотом".