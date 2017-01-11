  • укр
  • рус
08:05
11 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Трампобал для Ляшка. Політичний календар на 2017 рік
Вєсті.UA
19:44, 10 січня
Розслідування: як НБУ продав колекторам кредитів на величезну суму
ЦРУ
22:02, 10 січня
Випуск новин за 23:00: Штормове попередження на Одещині. Посилення санкцій проти Росії
Випуск новин
23:56, 10 січня
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Росія включила до своїх політтехнологій судову гілку влади, – експерт

07:02, сьогодні 127 Читать новость на русском
Росія продовжує посилювати антиукраїнську пропаганду
Росія продовжує посилювати антиукраїнську пропаганду / 24 канал

У Кремлі до пропагандистських дій відтепер залучають і третю гілку влади – якщо раніше окремі судові рішення по українцях. яких силоміць утримують на території Росії хоча б якось стосувались цієї країни, то визнання одним із московських судів Революції Гідності в Україні "переворотом" у жодні ворота не лізе.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Тарас Чорновіл.

Це продовження пропагандистської акції, яка розпочалася з фейкового рішення московського суду. Тільки тепер у ці технології додали ще й судові рішення,
– зауважив експерт.

За словами Чорновола, рішення російських судів можна умовно розбити на чотири категорії. Перші – ті, що стосуються звичайних злочинців. Другі – внутрішні репресивні рішення, спрямовані на переслідування опозиції. Третя категорія – неправомочні рішення, але в межах російської юрисдикції – наприклад, як це було із засудженням українських громадян Миколи Карпюка і Станіслава Клиха.

Нещодавно з’явився четвертий різновид справ – суто політтехнологічний. Кремлівський політтехнолог пропонує антиукраїнський проект, в якому передбачена участь судової гілки влади. Місцеві суди отримують вказівки виконувати політтехнологічні функції,
– переконаний експерт.

Уявіть, говорить політичний експерт, що в Україні хтось приніс до радника президента проект рішення суду про визнання незаконним третій термін Путіна. І один з районних судів України виніс відповідне рішення. Реально це уявити не можна. Але в Росії – своя реальність.

Нагадаємо, Микола Азаров заявив, що може сформувати український "уряд у вигнанні" після рішення районного суду Москви, який у грудні 2016 року "визнав" протести на Майдані "переворотом".

Теги: Політика Україна Україна-Росія Микола Азаров
Джерело: 24 канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Керівництво Нацполіції має піти у відставку, – Москаль про загибель поліцейських під Києвом
 5 грудня 2016 , 18:24
Клюєв не причетний до розгону Майдану, – Луценко
 13 вересня 2016 , 23:23 1
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук