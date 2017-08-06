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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Росія втрачає свій суверенітет, – російський історик

17:57, сьогодні 3533 Читать новость на русском
Сергій Медведєв
Сергій Медведєв / colta

Нехай Кремль зміцнив свою владу, але держава втрачає можливості впливати на власні економіку та політику.

Таку думку вислови російський історик Сергій Медведєв, пише Republic. Російський політичний клас мислить виключно ретроградно, згадуючи часи певного розквіту та могутності.

Але сьогоднішні події свідчать про неготовність Росії адекватно працювати з тими змінами, через які неухильно проходить світ.

При погляді на політику путінської Росії, стає очевидно, що вона ледь-ледь відповідає першим 2 вимогам суверенітету – її визнають в ООН (хоча і без Криму), і "іноземні агенти" були вигнані з внутрішньої політики. У той же самий час, здатність влади здійснювати контроль над тим, що відбувається всередині країни, і, тим більше, вбудовуватися в глобалізацію – драматично ослабла,
– пише історик.

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"Одним з визнаних теоретиків суверенітету в політичній науці є американець Стівен Краснер. У його хрестоматійній праці 1999 року "Суверенітет. Організоване лицемірство" він пише, що слово "суверенітет" містить 4 поняття: міжнародний правовий суверенітет (юридичне визнання держави в його межах), Вестфальський суверенітет (виняток зовнішніх впливів на владу), внутрішній суверенітет (здатність влади здійснювати контроль в межах тих же кордонів) і суверенітет взаємозалежності – можливість будувати політику щодо транскордонних потоків інформації, людей, товарів і загроз", – зазначив він у статті.

Нагадаємо, що 4 серпня Європейський Союз розширив санкції проти Росії через скандал із постачанням газових турбін Siemens на територію окупованого Криму.

Теги: Новини політики Новини Росії Siemens
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