Росія втратила через допінговий скандал чергові міжнародні змагання

Після того, як в Росії вже забрали декілька чемпіонатів світу та етапів кубку з різноманітних зимових видів спорту, надійшла черга і Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) забрати свої змагання з Росії.

Міжнародний союз ковзанярів відібрав у Росії право на проведення етапу Кубка світу в Челябінську, який мав пройти 10-12 березня. Причиною цього стали санкції щодо країни з державною системою допінгу, оголосили у ISU.

Рада ISU прийшла до висновку, що в цей важкий та надзвичайних обставин час розсудливо не організувати таку подію союзу в Росії,

– йдеться в заяві.

Нове місце проведення заключного в сезоні старту буде оголошено пізніше.

ISU прислухався до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету, який не рекомендує проводити змагання у Росії після оприлюднення доповіді Макларена, в якій вказується на причетність російського вищого керівництва до вживання допінг спортсменами. В тому числі у використанні допінгу підозрюються 12 спортсменів, які отримали медалі на Олімпіаді в Сочі. Серед них – чотири золотих медаліста.

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Таким чином, після опублікування другої частини доповіді незалежної комісії WADA на чолі з Річардом Маклареном Росія позбулася Чемпіонату світу з бобслею і скелетону, етапу Кубка світу з біатлону та чемпіонату світу з біатлону серед юнаків. Тепер до них додався і етапу Кубка світу з ковзанярського спорту.



Саму ж збірну Росії з лижних гонок можуть дискваліфікувати з міжнародних змагань і не допустити до чемпіонату світу, який стартує у фінському Лахті 22 лютого.



Слід зазначити, що багато спортсменів та цілі збірні обіцяли бойкотувати різноманітні змагання у Росії через допінг-скандал.