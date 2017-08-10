Росія взяла військову стратегію з гітлерівської концепції, – Піонтковський

Окупацією Криму у 2014 році Росія розв'язала без формального оголошення четверту світову війну проти Заходу.

Таку думку висловив російський політолог Андрій Піонтковський у статті для Кasparov.ru.

"Метою її (війни, – "24") був реванш за поразку СРСР в третій світовій війні (холодна війна, – "24"), а саме – встановлення військово-політичного контролю путінської Дзюдохерії як мінімум над всім пострадянським простором, а по можливості і над Центральною Європою; дискредитація і руйнування НАТО як безпорадної організації, не здатної захистити своїх членів організації; по завершенні війни закріплення і легітимація її підсумків нової "ялтинської угоди" про розподіл світу з ізольованими США", – зазначив експерт.

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За його словами, ідеологічним прапором війни "русский мир" запозичив у гітлерівської концепції роз'єднаного народу, яка передбачала захист етнічних співвітчизників та "відновлення історичної справедливості".

Так, військова стратегія "перемоги" Кремля над противником, який переважає в усіх відношеннях, заснована на трьох складових елементах.

Це концепція генерала В. Герасимова нелінійної гібридної війни, тобто ставка на інформаційний терор, кібертерор і фізичний терор нерегулярних підрозділів ("зелені чоловічки"); ядерний шантаж, помножений на величезний ракетно-ядерний потенціал РФ; традиційне для правителів Орди презирство до життя своїх підданих,

– вважає Піонтковський.

Він додав, що після кримського бліцкригу Росія провалила операцію "Новоросія", коли Кремль хотів захопити ще 10-12 областей України. Авантюра Росії у Сирії мала відвернути увагу від провалу в Україні.

Та найбільшим ударом для Кремля став героїчний опір громадян України з російським корінням. Більшість етнічних росіян залишилося вірними Україні.