Росія заборонила рух кораблів та суден через Керченську протоку

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Росія заборонила рух всіх кораблів і суден через Керченську протоку. Виняток становлять кораблі і судна Військово-морського флоту РФ, федеральних органів безпеки РФ, а також суден, що беруть участь у процесі будівництва Керченського мосту.
Відповідне розпорядження №АБ-84-р капітана порту Керч опубліковано на сайті російської Адміністрації морських портів Чорного моря.
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"З метою забезпечення безпеки мореплавства при проведенні морських операцій при будівництві транспортного переходу через Керченську протоку заборонити з 06:00 до 18:00 9 серпня 2017 року плавання всіх кораблів і суден, за винятком кораблів і суден Військово-морського флоту, кораблів і суден федеральних органів безпеки, а також суден, що беруть участь в технологічному процесі будівництва об'єкта Транспортний перехід через Керченську протоку", – йдеться в повідомленні.
Заборонити рух кобарлів та суден пропонується ще й на інші дати – 14-21 серпня, 28-31 серпня та 1-4 вересня 2017 року.
Нагадаємо, раніше Росія в односторонньому порядку змінила правила транзиту через Керченську протоку.