Росія заборонила в’їзд в країну прем’єр-міністру Чорногорії після вступу країни до НАТО, – ЗМІ

Політикам Чорногорії, які підтримали вступ країни в НАТО, заборонили в'їзд в Росію. Серед них і прем’єр-міністр країни Душко Маркович.

Першим про те, що 70 чорногорських політиків внесені в «чорний список» у Росії, з посиланням на місцеві дипломатичні представництва заявило видання Pobjeda. Згодом цю інформацію виданню РБК підтвердили і в Соціал-демократичній партії Чорногорії.

В список нев'їзних названі прем'єр країни Душко Маркович, колишній глава уряду Міло Джуканович і 46 депутатів парламенту, які підтримали вступ країни в НАТО.

Міністерство закордонних справ Чорногорії заявило, що направить запит до Москви щодо заборони на в'їзд.

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Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив журналістам, що в Кремлі не мають інформації про заборону на в'їзд в Росію для чорногорських політиків і чиновників

До слова, Росія висилає з країни дипломатів однієї з європейських держав.