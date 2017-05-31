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Росія заборонила в’їзд в країну прем’єр-міністру Чорногорії після вступу країни до НАТО, – ЗМІ

17:26, сьогодні 316 Читать новость на русском
Душко Маркович не зможе побачити Росію
Душко Маркович не зможе побачити Росію

Політикам Чорногорії, які підтримали вступ країни в НАТО, заборонили в'їзд в Росію. Серед них і прем’єр-міністр країни Душко Маркович.

Першим про те, що 70 чорногорських політиків внесені в «чорний список» у Росії, з посиланням на місцеві дипломатичні представництва заявило видання Pobjeda. Згодом цю інформацію виданню РБК підтвердили і в Соціал-демократичній партії Чорногорії.

В список нев'їзних названі прем'єр країни Душко Маркович, колишній глава уряду Міло Джуканович і 46 депутатів парламенту, які підтримали вступ країни в НАТО.

Міністерство закордонних справ Чорногорії заявило, що направить запит до Москви щодо заборони на в'їзд.

Читайте також: За крок до вступу в НАТО у Чорногорії зізнались про втручання Росії

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив журналістам, що в Кремлі не мають інформації про заборону на в'їзд в Росію для чорногорських політиків і чиновників

До слова, Росія висилає з країни дипломатів однієї з європейських держав.

Теги: Політика Новини Росії Чорногорія НАТО
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