Росія зачищає все українське, – експерт

Росія створює псевдопатріотичні українські організації і зачищає таким чином українську культуру.

Про це розповів український політичний оглядач Віктор Гиржов, повідомляють "Крим.Реалії".

Він зазначив, що двомільйонна діаспора українців піддається гонінням і абсолютному тиску з боку влади.

У топ-лист так званих небажаних організацій внесені обидві міжнародні діаспори: Світовий конгрес українців Канади та Українська всесвітня координаційна рада,

– нагадав Гиржов.

За його словами, це говорить про те, що Росія не сприймає ніякого українського руху в країні, особливо патріотичного

Вона підтримає тільки проросійські українофобські організації, такі як Українська національно-культурна автономія, яка була створена замість закритої патріотичної української організації,

– наголосив він.

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