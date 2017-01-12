Росія загрожує Україні і Європі, але не "ІДІЛ", – кандидат на пост глави ЦРУ

Висуванець обраного президента США Дональда Трампа на посаду директора Центрального розвідувального управління Майк Помпео зробив заяву щодо загрози Росії.

Про це він заявив під час слухання в комітеті з питань розвідки Сенату, що розглядає його затвердження на пост глави ЦРУ, пише "Радіо Свобода".

Росія почала агресивно утверджуватися у світі, вдершись в Україну і окупувавши, загрожуючи Європі і при цьому не роблячи майже нічого, щоб допомогти знищенню "Ісламської держави",

– наголосив Марк Помпео.

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Водночас він зазначив, що згоден з оцінкою спецслужб США щодо того, що саме Росія влаштувала кібератаки, щоб вплинути на результати президентських виборів у США.

Раніше кандидат на посаду очільника Пентагону Джеймс Меттіс заявив про намагання Росії знищити НАТО.