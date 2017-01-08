Росія запустила до окупованого Криму свій газ

Росія почала поставки газу з Краснодарського краю в окупований Крим по новому газопроводу, але поки що в межах пуско-налагоджувальних робіт.

Про це заявив член комітету з енергетики Держдуми Михайло Шеремет, повідомляє РИА "Новости".

Газ в системі є. Проводяться пуско-налагоджувальні роботи, в рамках яких здійснюється постачання газу з материкової частини РФ. Газу достатньо, тиску достатньо, тому думаю, що найближчим часом, в стислі терміни,"Стройгазмонтаж" закінчить пуско-налагоджувальні роботи і введе газопровід в штатний режим роботи,

– сказав Шеремет.

За його словами, введені раніше графіки обмеження подачі газу на великих промислових підприємствах "республіки" вже практично не застосовуються.

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"У системі газу достатньо, щоб в повному обсязі забезпечити споживання півострова", – зазначив депутат.