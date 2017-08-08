21:49
8 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росія без долара. Коричневе море в Сочі
Вєсті Кремля
21:27, сьогодні
Вєсті.UA. Модернізація Ради. Конкурс пісень про кримський міст
Вєсті.UA
19:27, сьогодні
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 20:00: Учасників АТО годують харчовими відходами. Справа
Випуск новин
20:57, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Росія заслала в Україну 29 "злодіїв у законі" з початку року

21:08, сьогодні 2184 Читать новость на русском
Росія надсилає в Україну своїх
Росія надсилає в Україну своїх "злодіїв у законі" / Фото з вільних мереж

В Україні відбувається боротьба з таким явищем, як "кримінальний мігрант", зокрема, мовиться про "злодіїв у законі" з Росії. Так, за останні 7 місяців Росія надіслала в Україну 29 "злодіїв у законі".

Про це під час селекторної наради заявив глава Нацполіції України Сергій Князєв, повідомляє прес-служба МВС.

Так, Князєв нагадав випадок, коли в аеропорту "Бориспіль" було затримано одного з кримінальних авторитетів, який дав свідчення про те, що Кремль цілеспрямовано скеровує злочинні елементи в Україну.

Читайте також: СБУ схопила "злодія у законі", який керував цілою групою злочинців: кримінальника зняли на відео

"Останнє затримання в міжнародному аеропорту "Бориспіль" ще раз підтвердило, що Росія засилає "злодіїв у законі". Після допиту затриманого в "Борисполі", а потім видворення з країни "злодія в законі" на прізвисько "Пецо" ми отримали чітку відповідь – їм дана команда дестабілізувати криміногенну ситуацію в нашій державі", – розповів голова Нацполіції України.

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Росії Україна – Росія Поліція Сергій Князєв
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
33 поради з кібербезпеки, що захистять ваші пристрої, інформацію, гроші і нерви
сьогодні, 14:00 33 поради з кібербезпеки, що захистять ваші пристрої, інформацію, гроші і нерви
Яніна Ткачук
Готівковий курс валют 8 серпня: гривня продовжує відігравати втрачене у євро
сьогодні, 19:51 Готівковий курс валют 8 серпня: гривня продовжує відігравати втрачене у євро
373
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Після масштабної кібератаки НАТО обіцяє Україні допомогу
 28 червня , 13:41
Учасники Маршу рівності отримують погрози: сайт руху ЛГБТ зламано
 17 червня , 19:50
Переселенці з Донбасу потерпають від проблем, які чотири роки ніхто не вирішує
 сьогодні , 20:47
На Черкащині відкрили унікальну пересувну клініку для тварин
 сьогодні , 19:07
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук