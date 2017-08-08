Росія заслала в Україну 29 "злодіїв у законі" з початку року

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В Україні відбувається боротьба з таким явищем, як "кримінальний мігрант", зокрема, мовиться про "злодіїв у законі" з Росії. Так, за останні 7 місяців Росія надіслала в Україну 29 "злодіїв у законі".
Про це під час селекторної наради заявив глава Нацполіції України Сергій Князєв, повідомляє прес-служба МВС.
Так, Князєв нагадав випадок, коли в аеропорту "Бориспіль" було затримано одного з кримінальних авторитетів, який дав свідчення про те, що Кремль цілеспрямовано скеровує злочинні елементи в Україну.
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"Останнє затримання в міжнародному аеропорту "Бориспіль" ще раз підтвердило, що Росія засилає "злодіїв у законі". Після допиту затриманого в "Борисполі", а потім видворення з країни "злодія в законі" на прізвисько "Пецо" ми отримали чітку відповідь – їм дана команда дестабілізувати криміногенну ситуацію в нашій державі", – розповів голова Нацполіції України.