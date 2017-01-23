Росія завела 5 справ на своїх громадян через "Правий сектор"

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу щодо п'ятьох громадян РФ за звинуваченням у причетності до діяльності забороненої в країні організації "Правий сектор".

Про це в понеділок заявила в. о. керівника управління взаємодії зі ЗМІ відомства Світлана Петренко.



Порушено кримінальні справи щодо 5 громадян Росії: Ігоря Чудінова, Геннадія Хамраєва, Георгія Стоцького, Романа Стригункова та Олександра Валова.

На фото: Олександр Валов

У діях цих людей вбачають ознаки злочинів, передбачених ч. 1 і 2 ст. 282.2 КК РФ (керівництво діяльністю екстремістської організації і участь у ній).

На фото: Роман Стригунков (справа)

Слідчий комітет Росії стверджує, що всі п'ятеро чоловіків "підтримують радикальні погляди, а також ідеї фашизму і націоналізму". Відзначається, що вони в різний час покинули Росію і попрямували в Україну, де вступили до лав "Правого сектора".

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Слідство інкримінує росіянам "пропаганду, систематичну участь у мітингах та інших суспільно-масових заходах цієї організації", а також "активну участь у каральних операціях проти мирного населення самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

На фото: Геннадій Хамраєв

У СК РФ обіцяють, що продовжать роботу зі встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності учасників організації "Правий сектор", незалежно від їх громадянства.