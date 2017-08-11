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Росія живе в паралельному світі, – лідер "Бумбокс" Хливнюк

22:24, сьогодні 261 Читать новость на русском
Андрій Хливнюк
Андрій Хливнюк / "Вежа"

Росія та Україна живуть у різних інформаційних просторах, відтак росіяни не розуміють, як українці так можуть жити.

Таку думку лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк висловив у коментарі ресурсу "Сегодня".

Зокрема, він переконує, що "Бумбокс" й досі кличуть виступати на заходах з нагоди святкувань днів російських міст.

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Як приклад, музикант зазначає, що нещодавно колектив запрошували виступити у Самарі.

Просто розумієте, в чому справа: ми живемо в різних інформаційних просторах. Згадайте, якими ми були самі відносно держави якихось 5 років тому. І ви, і я. Ми не відчували себе частиною держави, людьми, від яких щось в ній залежить. Ми жили в паралельному світі. У Росії так само та зараз тут живуть люди, які не мають ніякого співвідношення до держави. Жодної агресії я до цих людей не відчуваю. Вони перебувають в іншому інформаційному просторі та не розуміють, як ми так можемо жити,
– додає Хливнюк.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Музика Новини культури LifeStyle
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