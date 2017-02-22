Росія зірвала відеоконференцію Тристоронньої контактної групи

Відеоконференція Тристоронньої контактної групи, яка була запланована 22 лютого, не відбулася.

Про це повідомила прес-секретар Леоніда Кучми Дарка Оліфера.

Вона зазначила, що ініціатива скайп-зустрічі належала російській стороні і була підтримана ОБСЄ.

Українська делегація прибула для участі в відеоконференцзв'язку, також на зустріч приїхали Мартін Сайдік, спеціальний представник діючого голови ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі і Ертурул Апакан, глава СММ ОБСЄ, координатор від ОБСЄ в підгрупі з безпеки. Однак представники російської сторони не вийшли на скайп-зв'язок.

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