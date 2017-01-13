Росія зміцнила сили в окупованому нею Криму завдяки С-400

На бойове чергування в окупованому Росією Криму заступив зенітний ракетний полк Південного військового округу (ПВО), який має на озброєнні систему С-400 "Тріумф".

Про це повідомила прес-служба округу, передає "РИА Нововсти".

"Озброєння гвардійського зенітного ракетного Севастопольсько-Феодосійської полку було поповнено сучасною системою ППО С-400 "Тріумф" в 2016 році. Особовий склад полку успішно пройшов перенавчання та в серпні минулого року в рамках стратегічних навчань "Кавказ 2016" відбулися тренувальні пуски ракет", – розповіли військові.

Також зазначається, що С-400 "Тріумф" – зенітно-ракетна система великої та середньої дальності, яка може вести вогонь одночасно по 36 цілях з наведенням на них до 72 ракет.

Крім того, С-400 може використовувати різні типи ракет для ураження різних цілей і забезпечує захист від крилатих ракет, балістичних ракет, вертольотів, літаків на висоті від кількох метрів до десятків кілометрів.

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