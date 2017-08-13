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Росія зникла зі світового порядку денного, – російський політолог

16:50, сьогодні 845 Читать новость на русском
Світ не враховує думку Росії щодо війни з КНДР
Світ не враховує думку Росії щодо війни з КНДР / Фото з вільних мереж

Росія зникла зі світового порядку денного, її ігнорують. Свідченням цього є останні події навколо Північної Кореї. Окрім того, ці події є "реальним ударом по хребту російського самодержавства".

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловила російський політолог Лілія Шевцова.

"Те, що відбувається зараз, це реальний удар по хребту російського самодержавства. Мало того, що світ зайнявся північнокорейською кризою і Росія зникла з порядку денного. Важливішим є те, що для Москви не знайшлося місця за столом, за яким вирішується питання: бути війні чи ні! Причому, біля кордонів Росії!", – мовиться у повідомленні політолога.

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Вона додала, що у плані "визнаного Москвою" екс-держсекретаря США Генрі Кіссінджера щодо вирішення конфлікту навколо КНДР Росії немає. Він переконаний, що Америка й Китай повинні бути рівними партнерами.

(Кіссінджер) жодного слова не знаходить для Росії; її просто не існує в його плані. Це означає нову "біполярність", яка до недавнього часу будувалася на "осі" – Вашингтон - Москва (принаймні, в російському розумінні). Значить, тепер про Москву можна забути,
– гадає експерт.

"Начебто є тут і позитив – навіщо Росії втручатися в це справжнісіньке пекло і перепалку Трампа і північнокорейського Кіма. Але ж це тільки початок і незабаром місце Росії на авансцені посяде інша держава. І ми знаємо яка – Китай. Ось уже Трамп і китайський лідер Сі Цзіньпін зідзвонилися і поговорили. Причому, як каже преса, це був Сі, який вселяв Трампу і вчив його "відповідальності". Ось до чого дійшла справа. Не Путін вчить Трампа – а Сі!", – зазначила Шевцова.

Політолог також припустила два можливих варіанти розвитку подій, завдяки яким Росія може "зачепитися на авансцені, із якої її виштовхують".

"Перший – стати відповідальним світовим гравцем, який пропонує реальні, а не уявні рішення. Другий – продовжити бити скло, намагаючись привернути до себе увагу за допомогою залякування. Друге завжди виходило краще", – резюмувала експерт.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін КНДР війна Китай США
Джерело: 24 Канал
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