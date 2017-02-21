Росія знову бреше: Радбез ООН ухвалив заяву щодо смерті Чуркіна ще 20 лютого

Рада Безпеки ООН прийняла заяву у зв'язку зі смертю постійного представника Росії в ООН Віталія Чуркіна.

Відповідний документ було оприлюднено на офіційному сайті організації ще увечері 20 лютого. Також новини про це розповсюдили російські інформагенції.

Наголошується, що заяву представив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.

Члени Ради глибоко сумують у зв’язку зі смертю посла Віталія Чуркіна – провідного російського дипломата та постійного представника Росії в ООН. Члени Радбезу сумують за послом, який більше 40 років провів на дипломатичній службі Росії, очолював місію РФ в ООН більше 10 років, і якому 21 лютого виповнилося б 65 років,

– зазначається у документі.

Крім того, члени Ради Безпеки висловили глибокі співчуття родині дипломата, а також уряду і народу Росії.

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Нагадаємо, Віталій Чуркін помер увечері 20 лютого у Нью-Йорку.



Вже уранці 21 лютого офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Україна заблокувала ухвалення заяви Голови Ради Безпеки ООН щодо Чуркіна, натомість звідки взяла цю інформацію, не пояснила.



Крім того, такий "крок" України засудили як очільник МЗС Сергій Лавров, так і речник Путіна Дмитро Пєсков.



Щоправда, як відомо, Україна не є постійним членом Радбезу ООН, а тому не може блокувати ухвалення заяв.