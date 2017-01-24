Росія зреагувала на розміщення біля своїх кордонів ракет із Китаю

Росія не вважає загрозою розміщення Китаєм міжконтинентальних балістичних ракет недалеко від спільного кордону.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.
Будь-які дії в плані розвитку Збройних сил Китаю, якщо ця інформація відповідає дійсності, військове будівництво в Китаї не сприймаємо як загрозу для нашої країни,
– сказав він.
Речник Путіна зазначив, що Китай "є нашим стратегічним союзником, нашим партнером і в політичному, і в торгово-економічному плані".
Ми цінуємо наші відносини,
– наголосив представник Кремля.
Нагадаємо, у провінції Хейлунцзян, що межує з Росією, Китай розгорнув нові мобільні комплекси з міжконтинентальними балістичними ракетами Dongfeng-41.
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