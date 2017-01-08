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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Росія зробила нульовий внесок у боротьбу з "Ісламською державою", – глава Пентагону

22:53, сьогодні 384 Читать новость на русском
Ештон Картер
Ештон Картер / ria

Глава Пентагону Ештон Картер заявив, що Росія зробила нульовий внесок у боротьбу США з терористичним угрупованням "Ісламська держава".

Таку заяву Картер зробив в інтерв'ю телеканалу NBC News.

Ні, вони не зробили нічого проти, фактично нуль. Вони прийшли, кажучи, що будуть боротися з терористами і допомагати врегулювати громадянську війну в Сирії, вони не зробили нічого з цього,
– сказав він.

За словами Картера, наразі справжня боротьба з "Ісламською Державою" йде у звільненні Мосула і Ракки, але в жодній із цих операцій Росія не бере будь-якої участі.

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Теги: США Пентагон Новини Росії війна Війна у Сирії
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