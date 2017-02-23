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Росія звернулась до США щодо смерті Чуркіна

13:05, сьогодні 2225 Читать новость на русском
Марія Захарова
Марія Захарова / Getty Images

Росія закликала американську сторону не допускати витоку в ЗМІ інформації про причини смерті представника Росії в ООН Віталія Чуркіна.

Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, передає ТАСС.

Саме для того, щоб не допустити поширення, а у нас складається враження, що саме на це були спрямовані чергові вкидання щодо експертизи, саме для того, щоб не допустити спекуляцій, ми і звертаємося до американської сторони, щоб вся інформація щодо цього питання доводилася до російської сторони офіційними каналами. Це зобов'язання, яке має американська сторона,
– наголосила дипломат.

За її словами, такі заходи відповіають і правовій практиці, і гуманістичному виміру цього питання.

У нього є сім'я та близькі родичі, які не заслужили того, щоб через жовту пресу, через незрозумілі сайти дізнаватися такі речі». Подібні витоки у ЗМІ, м'яко кажучи, не прикрашають американську сторону,
– підкреслює міжнародний голос Кремля.

Захарова також зауважила, що навіть "шановані видання" оперують інформацією у вигляді витоків, що є "негідним і підриває довіру до ЗМІ".

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Нагадаємо, увечері 20 лютого у США помер постійний представник Кремля в ООН Віталій Чуркін.

За інформацією американських ЗМІ, дипломат пішов із життя через проблеми з серцем, натомість російські медіа стверджують, що його до інфаркту довели американські журналісти.

До слова, ЗМІ повідомляють і про те, щоб з’ясувати точну причину смерті дипломата, ще буде проведено кілька тестів.

Теги: Політика США Новини Росії Віталій Чуркін ЗМІ
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