Росія звинуватила Україну щодо Чуркіна

Офіційний представник Росії Марія Захарова зробила заяву щодо України у зв'язку зі смертю постпреда країни в ООН Віталія Чуркіна.

Про це вона заявила на своїй сторінці у Facebook.

"Україна заблокувала ухвалення заяви Голови Ради Безпеки ООН, що була присвячена Віталію Чуркіну", – наголосила вона.

Також голос Кремля додала, що у такому кроці проглядається вся нинішня українська "влада":

"Нічого хорошого робити не можуть, тільки всім все псують, в тому числі і собі", – підсумувала у своєму стилі Захарова.

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Нагадаємо, увечері 20 лютого за день до свого 65-річчя у Нью-Йорку відправився на той світ постійний представник Кремля в ООН Віталій Чуркін.



У зв'язку з цим президент Роcії Володимир Путін заявив, що Чуркін був талановитим дипломатом і професіоналом.



За інформацією американських ЗМІ, дипломат помер через проблеми з серцем, натомість російські медіа стверджують, що його до інфаркту довели американські журналісти.