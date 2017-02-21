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ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН

Росія звинуватила Україну щодо Чуркіна

11:15, сьогодні 3766 Читать новость на русском
Марія Захарова
Марія Захарова / Getty Images

Офіційний представник Росії Марія Захарова зробила заяву щодо України у зв'язку зі смертю постпреда країни в ООН Віталія Чуркіна.

Про це вона заявила на своїй сторінці у Facebook.

"Україна заблокувала ухвалення заяви Голови Ради Безпеки ООН, що була присвячена Віталію Чуркіну", – наголосила вона.

Також голос Кремля додала, що у такому кроці проглядається вся нинішня українська "влада":

"Нічого хорошого робити не можуть, тільки всім все псують, в тому числі і собі", – підсумувала у своєму стилі Захарова.

Читайте також: З'явилась реакція представника України в ООН на смерть Чуркіна

Нагадаємо, увечері 20 лютого за день до свого 65-річчя у Нью-Йорку відправився на той світ постійний представник Кремля в ООН Віталій Чуркін.

У зв'язку з цим президент Роcії Володимир Путін заявив, що Чуркін був талановитим дипломатом і професіоналом.

За інформацією американських ЗМІ, дипломат помер через проблеми з серцем, натомість російські медіа стверджують, що його до інфаркту довели американські журналісти.

Теги: Україна Політика Віталій Чуркін Новини Росії ООН Україна-Росія
Джерело: 24 Канал
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