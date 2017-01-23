Росія звинуватила Україну в морських провокаціях

Дії Військово-морських сил України в Чорному морі є провокаційними і загрожують безпеці морської економічної діяльності Росії.

Про це інтерв'ю "Российской газете" заявив заступник керівника прикордонної служби ФСБ РФ Геннадій Медведєв.

Минулого року, 31 березня, одне з суден Військово-морських сил України вчинило провокаційні дії – відкрило вогонь з автоматичної стрілецької зброї по самопідйомній буровій установці "Таврида" в Чорному морі,

– стверджує Медведєв.

Зазначимо, що в ФСБ вважають, що ця бурова – власність кримського державного підприємства "Черноморнефтегаз".

За словами Медведєва, фрегат "Гетьман Сагайдачний" і водолазне судно "Почаїв", з борту якого нібито вівся обстріл, були видворені з району розташування бурової установки.

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Представник ФСБ також поскаржився на порушення державного кордону Росії і провокаційні дії антиросійськи налаштованих громадян України, причому "як щодо офіційних представників прикордонної служби, так і щодо громадян Росії, які перетинають кордон з Україною".

Нагадаємо, російська компанія "Державне унітарне підприємство "Черноморнефтегаз", яка незаконно привласнила українські активи після анексії Криму, щорічно видобуває на шельфі Чорного моря 2 млрд куб. газу.