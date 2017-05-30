Росія звинуватила ЄС у "візовому геноциді" кримчан

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МЗС РФ звинуватило ЄС у "візовому геноциді" кримчан, які мають отримувати візи тільки в дипустановах в Україні, про це заявив заступник глави МЗС РФ Олексій Мєшков,
Про це повідомляє РИА "Новости".
"У нас практично не проходить жодної зустрічі з лінії ЄС, щоб ми не ставили цю тему - перш за все, цей візової геноцид, який ввели проти кримчан в Євросоюзі", – сказав він.
Мєшков заявив, що Москва веде "важкі бої" з Брюсселем з цієї проблеми. Жителі Криму можуть отримати візу для в'їзду в країни ЄС тільки через дипломатичні представництва в Україні.
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