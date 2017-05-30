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Росія звинуватила ЄС у "візовому геноциді" кримчан

14:25, сьогодні 1869 Читать новость на русском
"Візовий геноцид" кримчан / replyua.net

МЗС РФ звинуватило ЄС у "візовому геноциді" кримчан, які мають отримувати візи тільки в дипустановах в Україні, про це заявив заступник глави МЗС РФ Олексій Мєшков,

Про це повідомляє РИА "Новости".

"У нас практично не проходить жодної зустрічі з лінії ЄС, щоб ми не ставили цю тему - перш за все, цей візової геноцид, який ввели проти кримчан в Євросоюзі", – сказав він.

Мєшков заявив, що Москва веде "важкі бої" з Брюсселем з цієї проблеми. Жителі Криму можуть отримати візу для в'їзду в країни ЄС тільки через дипломатичні представництва в Україні.

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Теги: Україна Новини Росії Євросоюз Безвізовий режим Новини Криму
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