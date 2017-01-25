14:09
25 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росіянам заборонили тримати ведмедів. Пенсії на вечерю
Вєсті Кремля
20:55, 24 січня
Вєсті.UA. Вічний Гройсман. Лопата Кузьміна
Вєсті.UA
19:10, 24 січня
Хто оберігає українців: нова поліція чи стара міліція
ЦРУ
21:45, 24 січня
Випуск новин за 12:00: Суд над Сущенком. Панамські офшори
Випуск новин
12:45, сьогодні
Про конфлікт з Тодуровим, вакцинацію та цивільних лікарів в АТО: інтерв'ю із Супрун
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:54, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Україна
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росіянам не вдалося зняти санкції через європейський суд

13:20, сьогодні 447 Читать новость на русском
Суд
Суд / Тексти

Європейський суд, розташований в Люксембурзі, відхилив позов російського заводу "Алмаз-Антей", який оскаржував запроваджені проти нього санкції.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на прес-службу суду.

Суд відхилив позов "Алмаз-Антей" і таким чином підтримав рішення про заморожування грошових засобів компанії,
– мовиться у повідомленні суду.

Суд погодився із наданими Радою ЄС доказами того, що Росія незаконно передавала "Бук" та ракети класу "земля-повітря", які виробляє "Алмаз-Антей" сепаратистам на українську територію. Також судді визнали, що "Алмаз-Антей" істотно підтримує дії, які загрожують або підривають територіальну цілісність України.

Судді вирішили, що для замороження коштів компанії не було потреби доводити, хто керував комплексом "Бук", з якого було збито малайзійський авіалайнер MH-17.

Суд також вважає, що Рада ЄС не була зобов'язана доводити, що зброя, яку виробляє "Алмаз-Антей", була використана в Україні саме сепаратистами. Таке доведення було б важко забезпечити особливо в ситуації триваючого конфлікту, де іноді буває важко точно встановити відповідальність та види зброї, використовуваної кожною з воюючих сторін, –
мовиться у рішенні.

У суді також впевнені, що переслідуючи конкретні підприємства, Євросоюз має право очікувати, що незаконні дії Росії "припиняться чи стануть дорожчими для тих, хто їх вчиняє, і це сприятиме мирному врегулюванню кризи в Україні".

На розгляді Європейського суду перебувають скарги низки інших російських компаній, як з фінансового сектора, так і оборонних підприємств. Таке рішення Суду ЄС стало першим щодо оскарження санкцій проти російських компаній. Видання зазначає, що оскільки Європейський суд застосовує принцип прецедентного права, тому у інших справах з ідентичними обставинами можна очікувати точно такого рішення.

Читайте також: Санкції діють: Росія ризикує залишитися без смартфонів

Санкції проти "Алмаз-Антею" Рада Європи запровадила у 2014 році. Тоді ЄС вирішив заморозити кошти та активи російської компанії "Алмаз-Антей", а також низки інших підприємств російського оборонпрому.

Теги: Україна Санкції Новини Росії Європейський суд
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Почему российская интеллигенция несет пургу про
сьогодні, 12:47 Почему российская интеллигенция несет пургу про "русский мир"
Медіа 1628
Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
24 січня, 12:44 Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
Закон про мову: нельзя тушить пожар бензином
сьогодні, 08:37 Закон про мову: нельзя тушить пожар бензином
Михайло Голубєв 3 6431
Коли гикавка застала зненацька – ефективні вправи в інфографіці
сьогодні, 08:28 Коли гикавка застала зненацька – ефективні вправи в інфографіці
1214
24 січня, 22:27 "2+1": миле та емоційне кіно про цінність батьківства
Юлія Ліпенцева 40
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Фундаментальних причин для падіння гривні немає, – експерт
17 серпня 2016 , 07:03 1
Смертельна ДТП на Закарпатті: двоє загиблих і троє травмованих
 24 вересня 2016 , 17:45
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук