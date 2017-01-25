Росіянам не вдалося зняти санкції через європейський суд

Європейський суд, розташований в Люксембурзі, відхилив позов російського заводу "Алмаз-Антей", який оскаржував запроваджені проти нього санкції.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на прес-службу суду.

Суд відхилив позов "Алмаз-Антей" і таким чином підтримав рішення про заморожування грошових засобів компанії,

– мовиться у повідомленні суду.

Суд погодився із наданими Радою ЄС доказами того, що Росія незаконно передавала "Бук" та ракети класу "земля-повітря", які виробляє "Алмаз-Антей" сепаратистам на українську територію. Також судді визнали, що "Алмаз-Антей" істотно підтримує дії, які загрожують або підривають територіальну цілісність України.

Судді вирішили, що для замороження коштів компанії не було потреби доводити, хто керував комплексом "Бук", з якого було збито малайзійський авіалайнер MH-17.

Суд також вважає, що Рада ЄС не була зобов'язана доводити, що зброя, яку виробляє "Алмаз-Антей", була використана в Україні саме сепаратистами. Таке доведення було б важко забезпечити особливо в ситуації триваючого конфлікту, де іноді буває важко точно встановити відповідальність та види зброї, використовуваної кожною з воюючих сторін, –

мовиться у рішенні.

У суді також впевнені, що переслідуючи конкретні підприємства, Євросоюз має право очікувати, що незаконні дії Росії "припиняться чи стануть дорожчими для тих, хто їх вчиняє, і це сприятиме мирному врегулюванню кризи в Україні".

На розгляді Європейського суду перебувають скарги низки інших російських компаній, як з фінансового сектора, так і оборонних підприємств. Таке рішення Суду ЄС стало першим щодо оскарження санкцій проти російських компаній. Видання зазначає, що оскільки Європейський суд застосовує принцип прецедентного права, тому у інших справах з ідентичними обставинами можна очікувати точно такого рішення.

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Санкції проти "Алмаз-Антею" Рада Європи запровадила у 2014 році. Тоді ЄС вирішив заморозити кошти та активи російської компанії "Алмаз-Антей", а також низки інших підприємств російського оборонпрому.