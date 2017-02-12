Росіяни дедалі менше вірять своєму телебаченню, – опитуванння

На сьогодні основними джерелами інформації для жителів Росії є телебачення (78%) і новинний інтернет (39%). Аудиторія останнього збільшилася з 2010 року втричі (з 13%).

Про це свідчать результати опитування фонду "Громадська думка", проведеного 4-5 лютого серед 1500 людей в 104 населених пунктах 53 суб'єктів РФ, повідомляє "Інтерфакс".

Згідно з результатами опитування, серед інших джерел інформації респонденти назвали розмови з близькими і друзями (18%), друковану пресу (17%), соцмережі (16%) і радіо (14%).

50% росіян заявили, що найбільшу довіру у них викликає телебачення, однак цей показник знизився на 13 відсоткових пунктів (з 63% в 2015 році). Водночас у правдивості новин в інтернеті впевнені 19% учасників опитування.

Не таким високим виявився рівень довіри до інших джерел: у правдивість інформації, яку почерпнули з побутових розмов і радіопередач, вірять по 8% росіян, з соцмереж – 7%. При цьому чверть опитаних (25%) не довіряють жодному джерелу.

Відповідаючи на питання, чи об'єктивними є ЗМІ у висвітленні подій, що відбуваються в Росії, майже половина (49%) респондентів відповіла ствердно, 37% – негативно, 14% вагалися з відповіддю.

Читайте також: Росія все більше скочується у бідність

За даними опитування, 44% респондентів часто зустрічають у ЗМІ критику російської влади, 31% – рідко, 19% – взагалі з цим не зустрічалися.