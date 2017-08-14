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Росіяни назвали головні біди країни

14:32, сьогодні 282 Читать новость на русском
Головні біди РФ
Головні біди РФ / rbc.ua

Найбільше громадян Росії хвилюють низькі зарплати і економіка.

До таких висновків прийшли експерти Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД) після проведення опитування.

Повідомляється, що актуальність здебільшого проблемних тем за рік зросла, винятком є інфляція. Вже третій місяць поспіль перше місце в рейтингу займає питання низьких зарплат і рівня життя в цілому – 24%. За ними слідує питання стану економіки – він турбує 21% респондентів.

У список найважливіших проблемних тем увійшли соціальна політика, охорона здоров'я і безробіття. Найменше мешканців країни хвилюють ЖКГ (8%), зростання цін і корупція (по 10%).

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Опитування було проведено 27 липня – 1 серпня 2017 року, в ньому взяли участь 1600 людей у віці від 18 років. Для даної вибірки максимальний розмір помилки (з урахуванням дизайн-ефекту) з імовірністю 95% не перевищує 3,5%.

Теги: Новини Росії соціологічне дослідження
Джерело: 24 Канал
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