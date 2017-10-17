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Росіяни не такі дебіли, щоб йти танками на Київ, – експерт

13:06, сьогодні 2725 Читать новость на русском
Експерт розповів, яких загроз варто очікувати від Росії
Експерт розповів, яких загроз варто очікувати від Росії / svoboda.org

Росія може почати широкомасштабну операцію на території України навіть без оголошення війни.

Таку думку розповів координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук у інтерв'ю "Апострофу".

За його словами, український Генштаб відпрацьовує варіанти протидії у випадку широкомасштабної і відкритої агресії Росії. Йде насичена бойова підготовка. Але як довго Україна зможе протистояти РФ та які будуть наслідки – прогнозувати важко.

Читайте також: Україна не оголосить війну Росії з однієї простої причини, – експерт

Очевидно, що нам необхідно буде розраховувати і на територіальну оборону, на створення бази партизанської війни і так далі. У відкритому протистоянні у ЗСУ шансів довго протриматися не так багато, а тим більше – перейти в наступ і дійти до Уралу,
– зазначив експерт.

За словами Тимчука, загрозу Україні можуть нести тільки дії Росії, а не ватажки так званих "ЛНР" і "ДНР". І не варто думати, що російські танки дійдуть до Києва, у Росії має бути розроблена сучасна операція.

"Сучасна операція – а я думаю, що росіяни не такі дебіли, щоб проводити відкриту агресію виключно силами танків і мотострілкових частин і з'єднань – починається з роботи авіації і ракетного озброєння. Знищуються комунікації, пункти управління військами, цивільні об'єкти стратегічного призначення. Тільки після цього вступають в дію сухопутні війська – мотострілкові і танкові частини", – пояснив координатор "ІС".

Ми можемо довго розповідати про ППО. Як представник комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, я володію певною інформацією, яку, на щастя, не можна озвучувати. Але я вам скажу, що у нас там все далеко не так гладко, як хотілося б.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Росії Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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