Росіяни розсмішили ідеєю колонізації Місяця
Вєсті Кремля. Фокус 00:42, сьогодні 261 Читать новость на русском
Днями опублікували реакцію Ілона Маска на успішний запуск ракетоносія Фелкон-9. А до 2022 року він планує літати на місяць.
Але Ілону Маску може зламати плани інший марсіанин – на місяць зібрався віце-прем'єр Дмитро Рогозін. Він пообіцяв, що Росія там має побудувати базу.
Рогозін обіцяє встигнути до 2030 року, але судячи з того, як літають російські ракети, то це не вдасться швидко. Головне, що вже є людина, яка поведе росіян в космос. Головний космічний критик Росії – Юрій Лоза може легко очолити базу на Місяці.
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Джерело: 24 Канал
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