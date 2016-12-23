Росіяни розсмішили ідеєю колонізації Місяця

Днями опублікували реакцію Ілона Маска на успішний запуск ракетоносія Фелкон-9. А до 2022 року він планує літати на місяць.

Але Ілону Маску може зламати плани інший марсіанин – на місяць зібрався віце-прем'єр Дмитро Рогозін. Він пообіцяв, що Росія там має побудувати базу.

Рогозін обіцяє встигнути до 2030 року, але судячи з того, як літають російські ракети, то це не вдасться швидко. Головне, що вже є людина, яка поведе росіян в космос. Головний космічний критик Росії – Юрій Лоза може легко очолити базу на Місяці.

Повний випуск програми Вєсті Кремля дивіться тут