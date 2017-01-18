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Росіяни в Криму будують вогневі точки, скеровані на материкову Україну

18:33, сьогодні 2109 Читать новость на русском
Кордон з Кримом
Кордон з Кримом / Getty Images

Російські окупанти в Криму будують пункти спостереження і скеровані в сторону материкової України вогневі точки.

Про це повідомляє "ТСН" із посиланням на українських прикордонників.

Водночас російські ЗМІ повідомляють, що на півострові планують розгорнути десантно-штурмовий батальйон і збільшити кількість зенітно-ракетних комплексів. Разом з тим, у Держприкордонслужбі України запевняють, що підстав для хвилювання поки що немає. Ситуацію вважають контрольованою.

Українські прикордонники патрулюють територію на Арабатській стрілці. Навесні 2014 року сюди висадився російський десант. Через півроку окупанти відійшли, проте зовсім недалеко.

Прямо за пляжем розташована зелена будка. Це окупантів наших будка, вони там гріються після патрулювання. А ось навпроти стовпа розташований їх дзот,
– розповідають прикордонники.

В іншому місці, на Чонгарі, можна майже безперешкодно потрапити на окуповану територію. Тут облаштували перехід. У багатьох з тих, хто ним постійно користується, є по кілька паспортів.

А вже через 20 м від буферної зони російський прапор і окупована земля. Фортифікаційні споруди заховані за рогом. Прикордонники кажуть, над їх будівництвом окупанти працюють фактично цілодобово.

Читайте також: Як Росія в окупованому Криму приводить в бойову готовність новітні зенітно-ракетні комплекси

Підрозділи окупантів зміцнюються. Можна спостерігати будівництво взводний опорних пунктів, ліній інженерних споруд, візуально навіть видно установки металевої спостережної вежі, з висоти якої окупанти здійснюють спостереження за нашими співробітниками і в цілому за материковою частиною України,
– розповів начальник відділу прикордонної служби "Чонгар" Дмитро Ковальов.

Українські прикордонники запевняють, що детально аналізують всі заяви росіян про збільшення контингенту військ на окупованому півострові. З останніх новин – перекидання сюди нових зенітних комплексів. У відповідь наші хлопці так само зміцнюють позиції.

Теги: Україна Анексія Криму Україна-Росія Новини Криму Держприкордонслужба
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