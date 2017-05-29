Росіяни вимагають у ДП "Антонов" сплатити шалену суму грошей

Арбітражний суд Московського округу вимагає в українського підприємства "Антонов" сплатити більше 180 мільйонів рублів неустойки.

Про це повідомляє РІА "Новости".

Зокрема, 29 травня суд відхилив касаційну скаргу українського концерну на винесене в листопаді рішення арбітражного суду Москви.

У липні 2015-го Міноборони Росії зажадало в суді стягнути з ДП "Антонов" більш 357 мільйонів рублів неустойки за порушення відповідачем строків виконання двох етапів дослідно-конструкторських робіт в межах контракту від 16 травня 1989 року на розробку літака Ан-70.

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Міноборони України в червні 2014 року повідомило оборонне відомство Росії про завершення державних спільних випробувань Ан-70 без участі фахівців Міноборони Росії.