Росіянин намагався пронести бомбу на борт літака в Єгипті, – ЗМІ

В аеропорті Борг-ель-Араб був затриманий росіянин, в багажі якого виявили саморобну бомбу.
Про це повідомляє місцеве видання Egypt Independent з посиланням на власні джерела у аеропорті.
Зазначається, що росіянин хотів вилетіти літаком Turkish Airlines в Стамбул. Підозрілий предмет в його багажі вдалося виявити за допомогою рентгену. Після цього на місце інциденту були викликані сапери, які встановили, що це саморобна бомба.
Тепер цієї справою займається прокуратура.
Генеральне консульство Росії у Єгипті намагається встановити деталі цієї справи.
За даними FlightStats, літак Boeing 737-800 на 190 успішно прибув до Стамбула.
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