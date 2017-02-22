Росіянин отримав статус біженця в Україні

Російський опозиціонер, учасник Євромайдану Сергій Анісіфоров домігся через суд статусу біженця в Україні.

Про це пише "Громадське", посилаючись на коментар засновника проекту з допомоги російським біженцям в Україні EmigRussia Григорія Фролова.

Він розповів, що Одеський окружний апеляційний суд зобов'язав Державну міграційну службу України видати Анісіфорову статус біженця.

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Нагадаємо, судова тяганина між Анісіфоровим та міграційною службою тривала близько 2 років. За цей час служба тричі відмовляла йому в статусі.

Анісіфоров боявся переслідування в Росії, бо брав активну участь в українському Євромайдані.