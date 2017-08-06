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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Росіянин втопився у сеноті в Мексиці

15:14, сьогодні 445 Читать новость на русском
Сенот (ілюстрація)
Сенот (ілюстрація) / Соцмережі

У Мексиці трагічно загинув росіянин, який плавав в одній за багаточисленних підводних печер – сенотів.

Про це розповіла почесний консул Росії в Канкуні Арміна Вольперт, передає "РИА Новости".

За її словами, ім’я загиблого – Дмитро.

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Крім того, дипломат повідомила, він постійно проживав у Плаї-дель-Кармен.

"Зараз почесне консульство встановлює деталі та обставини трагічної події, на місці трагедії працюють водолази", – зауважила вона.

Додамо, що сеноти – природні провали у печерах, в яких протікають підземні води.

Теги: Новини Росії Мексика Жертви
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