Росіянин втопився у сеноті в Мексиці

У Мексиці трагічно загинув росіянин, який плавав в одній за багаточисленних підводних печер – сенотів.

Про це розповіла почесний консул Росії в Канкуні Арміна Вольперт, передає "РИА Новости".

За її словами, ім’я загиблого – Дмитро.

Читайте також: У Росії відпочивальники добу купалися та загоряли поряд з небіжчиком

Крім того, дипломат повідомила, він постійно проживав у Плаї-дель-Кармен.

"Зараз почесне консульство встановлює деталі та обставини трагічної події, на місці трагедії працюють водолази", – зауважила вона.

Додамо, що сеноти – природні провали у печерах, в яких протікають підземні води.