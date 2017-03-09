Росіянин жорстоко вбив пенсіонерку у Кропивницькому, – прокуратура

У Кропивницькому прокуратура звинувачує громадянина Російської Федерації у жорстокому вбивстві пенсіонерки. Справу вже передали в суд.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Загалом чоловіка звинувачують у 5 злочинах. Та найсерйозніший з них – вбивство.

Прокуратура з’ясувала, що росіянин пробрався до квартири бабці та вимагав у неї віддати гроші. Коли пенсіонерка відмовилась, він холоднокровно задушив її паском від халату. У бабусі він вкрав 1500 гривень.

Зараз йому загрожує 15 років тюрми.

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