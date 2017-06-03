Росіянина-терориста, якого розшукував Інтерпол, затримали в аеропорту "Київ"

В аеропорту "Київ" прикордонники затримали 33-річного громадянина Росії, який перебував у міжнародному розшуку.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби.

Зазначається, що виявили чоловіка, коли перевіряли в нього паспорт.

"На 33-річного росіянина, який прилетів рейсом з Анкари, відбулось спрацювання бази даних Інтерпол. Як попередньо було встановлено, іноземець розшукувався за можливу причетність до терористичної діяльності", – підкреслили українські прикордонники.

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Додамо, що за цим фактом поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу.

Крім того, співробітники Держприкордонслужби на адмінмежі з Кримом на контрольному пункті "Чонгар" затримали громадянина України.

"Під час паспортного контролю прикордонники встановили, що з березня цього року він перебував у розшуку за вчинення злочину, передбаченого статтею 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Громадянина передано представникам Національної поліції", – додали у відомстві.

Нагадаємо, напередодні у Херсоні прикордонники затримали ще одного росіянина, якого розшукував Інтерпол за причетність до терористичного угрупування.