Росіянина з арсеналом зброї, набоїв та телефонів затримали у Києві: з'явились фото

У Києві правоохоронці затримали громадянина Росії з пістолетами, набоями та глушниками до них.

Як інформує прес-служба МВС, зброю відправили на експертизу, а чоловіка затримали.

Ним виявився 34-річний уродженець Російської Федерації.

Чоловік орендував квартиру на території Подільського району Києва. Звідти правоохоронці вилучили два предмети, схожі на пістолети "Макарова" та "Сталкер". Обидва були з глушниками, а разом з ними було ще 250 набоїв.

Раніше в суботу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що під час пам’ятних заходів з вшанування Героїв Небесної сотні у Києві та інших містах можуть бути організовані провокації, сліди яких ведуть до Росії.