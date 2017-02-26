Росії не вдасться заглушити сигнал з Чонгару, – експерт

Росія технічно не зможе повністю заглушити сигнал з Чонгарської телерадіовежі в Криму, яку зводить Україна.

Про це заявив член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський, повідомляє "5 Канал".

Технічно заглушити цей сигнал (мовлення на Крим, – ред.) повністю не буде можливості. Плюс ми системно робимо таким чином зараз, протягом року побачити цю систему, що заглушити повністю сигнал з материком не буде можливості,

– сказав він.

Також Костинський додав, що і зараз кримчани мають можливість дивитися українські телеканали і частину радіостанцій через супутник.

Кожен, хто хоче це робити, і мав можливість це робити і до окупації, вони це роблять,

– сказав він.

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