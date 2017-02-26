20:09
26 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Смерть російського дипломатичного гуру. Путін проти Хрущова
Вєсті Кремля
19:55, 25 лютого
Вєсті.UA. Жир. Новий Яценюк. Коаліція по-українськи
Вєсті.UA
22:25, 25 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Випуск новин за 17:00: Обстріл Авдіївки. Нова федерація
Випуск новин
19:09, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Росії не вдасться заглушити сигнал з Чонгару, – експерт

20:02, сьогодні 51
Чонгарська телевежа
Чонгарська телевежа / ks.ua

Росія технічно не зможе повністю заглушити сигнал з Чонгарської телерадіовежі в Криму, яку зводить Україна.

Про це заявив член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський, повідомляє "5 Канал".

Технічно заглушити цей сигнал (мовлення на Крим, – ред.) повністю не буде можливості. Плюс ми системно робимо таким чином зараз, протягом року побачити цю систему, що заглушити повністю сигнал з материком не буде можливості,
– сказав він.

Також Костинський додав, що і зараз кримчани мають можливість дивитися українські телеканали і частину радіостанцій через супутник.

Кожен, хто хоче це робити, і мав можливість це робити і до окупації, вони це роблять,
– сказав він.

Читайте також: Боротьба за український Крим: чи можна було щось змінити

Теги: Україна Новини Криму Анексія Криму Російська пропаганда
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Без права на помилку
сьогодні, 18:05 Без права на помилку
Олег Постернак 777
10 найкращих пісень О.Torvald, які варто почути
сьогодні, 16:07 10 найкращих пісень О.Torvald, які варто почути
1752
Хто змагається за
сьогодні, 14:37 Хто змагається за "Оскар": усі номінанти 2017
663
Наші люди всюди: бурхлива реакція соцмереж на перемогу О.Torvald
сьогодні, 11:50 Наші люди всюди: бурхлива реакція соцмереж на перемогу О.Torvald
6413
Интересное фото с Савченко в Донецке
сьогодні, 11:30 Интересное фото с Савченко в Донецке
Денис Казанський 7672
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Активісти заблокували пункт пропуску на кордоні зі Словаччиною
12 листопада 2016 , 14:39
За минулу добу бойовики відкривали вогонь 49 разів, один військовий загинув
 11 січня , 06:29
Найкумедніші меми тижня: Почекун засідав у Раді, а за Україну на Євробаченні виступить "Гітлер"
 сьогодні , 20:01
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук