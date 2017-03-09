Росії, швидше за все, не буде на зустрічі делегацій, – організатори Євробачення

Засідання керівників делегацій усіх країн-учасниць Євробачення-2017 у Києві може пройти без російської делегації.

Про це повідомив Павло Шилько, який незабаром стане офіційним речником Євробачення-2017, передає Укрінформ.

"Російська делегація досі не зареєструвалася та не надіслала нам список учасників, також вони не забронювали готелі. Таким чином, існує 90% ймовірності того, що на зустріч глав делегацій росіяни не приїдуть. Але сподіваємося, що на сам конкурс вони приїдуть", – зазначив Шилько.

Він додав, що зустріч керівників делегацій країн, які беруть участь у музичному конкурсі, відбудеться 12-13 березня у Києві.

На засіданні говоритимуть про фінальні моменти підготовки Євробачення-2017. А також делегації вперше відвідають арену Міжнародного виставкового центру, де відбуватиметься конкурс.

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Нагадаємо, Україну на Євробаченні-2017 представлятиме гурт O.Torvald.