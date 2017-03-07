Росії сьогодні довіряти не можна, – Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін стверджує, що Росія порушила усі фундаментальні принципи міжнародного права.

Таку заяву він зробив під час зустрічі з головою Державного департаменту США Рексом Тіллерсоном, передає "Голос Америки".

"Я буду говорити про те, як ми розуміємо основні передумови та основну логіку сьогоднішньої російської позиції. Я буду говорити про те, що Росії сьогодні аж ніяк не можна довіряти, що Росія порушила усі фундаментальні принципи міжнародного права та звичайно політичні зобов’язання", – зауважив міністр.

Крім того, Клімкін наголосив на можливих кроках для того, щоб "змінити ситуацію із невиконанням Росією Мінських домовленостей".

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