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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Росії вдалось створити конфліктну ситуацію в США, – експерт

07:01, сьогодні 676 Читать новость на русском
Росія підловила Трампа під час відвідування конкурсу
Росія підловила Трампа під час відвідування конкурсу "Міс Всесвіт"? / Romancegoals

Незалежно від того, чи є правдивою інформація про компромат щодо Дональда Трампа, безпосередньо чи опосередковано Росія впливала на результат виборів у США, Москві вдалося досягти тактичної мети – створення конфліктної ситуації всередині США.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Сергій Постоловський, коментуючи інформацію про те, що Росія має на Трампа компромат сексуального характеру.

Правдива чи ні інформація про Трампа – невідомо. Хоча, вочевидь, певна доля правди в цьому є. Але наразі ми бачимо зростаючі протиріччя між Трампом і Конгресом, а також його протистояння з американською розвідувальною спільнотою. Це впливатиме і на внутрішню, і на зовнішню політику США,
– зазначив Постоловський.

Фактично Трамп, як зауважує політолог, потрапив у такі собі лещата – з однієї сторони на нього може тиснути Росія, щоб досягнути своїх геополітичних цілей. Але політика Трампа на зближення з Росією може викликати спротив політичних еліт і владних кіл США. Йому потрібно буде вибирати: або йти у фарватері політики США, або стати вже зовсім зрадником і піти на поступки Путіну.

"Але рано чи пізно це може закінчитися імпічментом і навіть ув’язненням. В американській політиці зрада національних інтересів – це досить серйозна стаття", – зазначив експерт.

При цьому, вважає Постоловський, якщо говорити про Україну і взагалі майбутні відносини Росії і США, то необхідно звернути увагу на нещодавні заяви в Сенаті майбутнього Держсекретаря США Рекса Тіллерсона, якого вважали проросійським політиком. Виступаючи перед сенаторами, він заявив, що в 2014 році, після анексії Криму і початку військової агресії Росії проти України, адміністрація Барака Обами не надала належної військової допомоги Києву.

Тіллерсон розуміє, що політика умиротворення не дієва у відносинах з Російською Федерацією. Між рядків цієї заяви можна прочитати, що на силу треба відповідати так само. Його ключовий меседж щодо Криму дає сподівання, що нова адміністрація, навіть при великому бажанні Трампа, не буде миритися з Путіним за рахунок національних інтересів України,
– заявив політолог.

Схожа позиція, зауважує Постоловський, і в майбутнього віце-президента Майка Пенса. Жорсткої антиросійської позиції дотримується і Республіканська партія, від якої обирався Трамп. Тому навряд чи Трамп піде на конфлікт з усією владою і близьким оточенням заради дружби з Путіним.

"Тому Україні треба запропонувати і пояснити новій адміністрації Трампа, чому вони мають продовжувати з нами відносини, чому наша держава повинна ставати більш ефективним стратегічним партнером для США", – підкреслив Сергій Постоловський.

Нагадаємо, на початку січня 2017 року іноземні ЗМІ оприлюднили інформацію, що Росія має компромат на Трампа, включно з відео сексуального характеру, якестр зняли, коли американець перебував у Москві. Згодом Трамп на першій великій прес-конференції заявив, що вся ця інформація не відповідає дійсності. Крім того, російська влада також спростувала достовірність компромату.

Більш детально про скандал навколо Дональда Трампа читайте в матеріалі: ТРАМПування Росією: про компромат на президента США і його наслідки

Теги: Україна Політика США Новини Росії Володимир Путін Дональд Трамп
Джерело: 24 канал
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