Росії загрожують нові санкції через розміщення ППО в Білорусі

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Якщо Росія розмістить системи протиповітряної оборони на кордонах Білорусі з Євросоюзом та Україною, то це може стати підставою для нових санкцій проти РФ.
Таку думку висловив екс-представник України в політичній підгрупі на перемовинах у Мінську Роман Безсмертний, повідомляє "5 канал".
"Фактично цей крок – це порушення основоположних міжнародних документів, які підписувалися, починаючи із Брежнєва, включаючи Горбачова і так далі. Ми в усіх цих документах знайдемо рядки і пункти, які заперечують можливі подібні дії", – сказав політик.
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"Тобто це підстава для нових санкцій? - Очевидно, що це є підставою для певних санкцій", – зазначив Безсмертний.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми проект закону, який дозволить країні використовувати протиповітряну оборону на кордонах Білорусі з ЄС та Україною.
До слова, екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що найближчим часом Росія анексує Білорусь.