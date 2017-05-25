Російська акторка розповіла, що робитиме після заборони в’їзду в Україну

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Російська акторка Олена Яковлєва, яку нещодавно не впустили в Україну, переконує, що не оскаржуватиме відповідне рішення СБУ.
Про це акторка розповіла виданню КП.
"Ні-ні, до суду проти СБУ звертатися не буду – у мене немає сил і часу, щоб займатися подібними розбірками. На щастя, стан здоров'я родичів дозволяє приїжджати до мене в Росію з України, ми вже про це домовилися", – розповіла Яковлєва.
Нагадаємо, 24 травня українські прикордонники на харківському пункті пропуску не дозволили в’їхати в країну російській акторці Олені Яковлєвій. Зазначимо, що їй заборонений вїзд в Україну.
Згодом Яковлєва прокоментувала заборону в’їзду в Україну.