Російська акторка розповіла, що робитиме після заборони в’їзду в Україну

Російська акторка Олена Яковлєва, яку нещодавно не впустили в Україну, переконує, що не оскаржуватиме відповідне рішення СБУ.

Про це акторка розповіла виданню КП.

"Ні-ні, до суду проти СБУ звертатися не буду – у мене немає сил і часу, щоб займатися подібними розбірками. На щастя, стан здоров'я родичів дозволяє приїжджати до мене в Росію з України, ми вже про це домовилися", – розповіла Яковлєва.

Нагадаємо, 24 травня українські прикордонники на харківському пункті пропуску не дозволили в’їхати в країну російській акторці Олені Яковлєвій. Зазначимо, що їй заборонений вїзд в Україну.



Згодом Яковлєва прокоментувала заборону в’їзду в Україну.