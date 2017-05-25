Російська акторка відреагувала на заборону в'їзду в Україну

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За словами актриси Олени Яковлєвої, яку не впустили в Україну через порушення законодавства, вона їхала до своїх батьків, брата, які живуть у Харкові.
Про це повідомляє "РБК".
Олена Яковлєва зазначила, що крім зустрічі з родичами, вона з трупою вистави "Територія любові" мали виступити в Харкові і Києві. Вона додала, що їй відмовили у в'їзду в Україну через її візити в анексований Крим у 2015-2016 роках.
"Я не в курсі, коли у них вийшов цей закон і стало все заборонено. Коли я була останній раз в Криму, я не пам'ятаю. Я нічого подібного не припускала, для мене це повна несподіванка. Я ще не знаю, як це оцінювати", – сказала вона.
Російська актриса додала, що дуже розчарована, що не зможе побачити рідних.
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Це дуже прикро. Ні маму не побачила, ні тата. Добре, що брата пустили. Вистави в Харкові і Києві тепер будуть зірвані,
– зазначила Яковлєва.
Нагадаємо, 24 травня українські прикордонники на харківському пункті пропуску не дозволили в’їхати в країну російській акторці Олені Яковлєвій.
До слова, 23 квітня прикордонники зняли з потяга російську співачку Лоліту Мілявську через порушення українського законодавства. Їй заборонили в'їзд на територію України терміном на три роки.