Російська фігуристка може втратити "золото" Олімпіади через допінг-скандал

Російська фігуристка Аделіна Сотникова може втратити золоту медаль Олімпійських ігор 2014 року через маніпуляції з допінг-пробою.

Про це повідомляє Р-Спорт з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

За інформацією італійських ЗМІ, у списку підозрюваних виявилися російські фігуристки Тетяна Волосожар і Ксенія Столбова. На Іграх в Сочі Волосожар в парі з Максимом Траньковим завоювала золото в змаганнях спортивних пар, а Столбова і Федір Клімов завоювали срібло.

Як відомо, на Олімпіаді-2014 в Сочі Сотникова здобула золоту медаль в одиночному катанні.

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Нагадаємо, у Сочі Росія виграла медальний залік, завоювавши 13 золотих, 11 срібних і 9 бронзових нагород.