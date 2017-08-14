Російська поетеса Астахова виступила в Одесі, попри гастролі в Криму і погрози активістів

13 серпня в Одесі відбувся творчий вечір російської поетеси Ірини Астахової (Ах Астахової), попри гастролі в анексованому Криму та погрози зірвати цей вечір від одеських активістів.

Творчий вечір Ах Астахової відбувся у клубі "Пляжник", який вже відновили після масштабної пожежі. В соцмережах глядачі активно діляться фото та відео з концерту.

Напередодні концерту одеські активісти вимагали його скасувати та погрожували зірвати творчий вечір, якщо його таки спробують провести.

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Лідер місцевого "Правого сектора" Сергій Стерненко заявив, що активісти вимагають від Держприкордонслужби заборонити російській артистці в'їзд в Україну. Оскільки поетеса виступала в анексованому Криму в червні 2015 року, при цьому вона потрапила на півострів з території Росії.

Як повідомляє місцеве видання "Думская", творчий вечір Астахової в клубі "Пляжник" відбувся без жодних інцидентів. Хоча спочатку виступити поетаса мала в місцевому "зеленому театрі", але той скасував її виступ, дізнавшись, що вона виступала в окупованому Криму.

Довідка: іноземні артисти, приїжджаючи з гастролями до анексованого Росією Криму через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство. Деякі з артистів, які виступили на анексованій території або висловилися на підтримку російської анексії Криму, втратили можливість виступати на материковій Україні.



В українському МЗС 25 липня 2016 року опублікували звернення, в якому застерегли іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок до Криму.