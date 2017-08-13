Російська поетеса рветься в Одесу після гастролей в окупованому Криму

Одеські активісти вимагають скасувати творчий вечір російської поетеси Ірини Астахової, який запланований в одному з клубів міста на вечір неділі.

Про це заявив відомий одеський активіст, лідер місцевого "Правого сектора" Сергій Стерненко.

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На своїй сторінці у Facebook він навів уривок з інтерв'ю Астахової у 2014-му році, де вона каже, що Росію неможливо не любити, а з гастролями до Одеси, Харкова чи Києва вона навряд чи поїде.

Але що змінилось тоді за 3 роки, якщо зараз вона їде сюди? Хіба РФ звільнила захоплені території? Чи полонених? Чи припинила вбивати українців?

– риторично запитує Стерненко.

У червні 2015 Астахова побувала в окупованому Криму, заїхавши туди з території Росії.

У зв'язку з цим активісти вимагають від Держприкордонслужби заборонити російській артистці в'їзд в Україну.

Її виступ запланований в одеському клубі "Пляжник" о 20:00 13 серпня.

Як пише одеське видання "Думская", 12 серпня Астахова мала виступити в місцевому "зеленому театрі", але той скасував її виступ, дізнавшись, що вона виступала в окупованому Криму.

Довідка: Російська поетеса Ірина Астахова більше відома за псевдонімом Ах Астахова.