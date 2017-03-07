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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Російська пропаганда добралася до Швеції: промовиста історія

19:28, сьогодні 323 Читать новость на русском
Рікенбю
Рікенбю / dn.se

Російські журналісти намагалися підкупити жителів стокгольмського передмістя Рінкебю, щоб ті імітували на камеру заворушення.

Про це повідомляє "Німецька хвиля" з посиланням на місцеві ЗМІ.

За словами молодих людей, до них підійшла знімальна група і запропонувала по 400 крон кожному, щоб вони "що-небудь зробили" на камеру.

Інцидент стався на наступний день після масових заворушень в Рінкебю, тобто 22 лютого.

Молодики на пропозицію росіян не погодилися. За їхніми словами, згодом росіяни заявили поліції, що люди нібито самі вимагають у них гроші за інсценування заворушень.

Шведська поліція не змогла підтвердити те, що трапилося.

Нагадаємо, заворушення у Рінкебю, населеному переважно мігрантами, відбулися в кінці лютого після спроби поліції затримати одного з місцевих жителів.

Теги: Новини Росії Російська пропаганда Швеція
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